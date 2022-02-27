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Как развивается наступление на Мариуполь

Как развивается наступление на Мариуполь

На юге ДНР продолжается специальная военная операция по освобождению Донецкой Народной Республики. Корреспондент Федерального агентства новостей в Донбассе Александр Сладков побывал на передовой и рассказал, как развивается наступление на Мариуполь.

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