Столтенберг: НАТО не видит необходимости в пересмотре своей ядерной стратегии

В альянсе считают, что непосредственной угрозы нет Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью японской газете «Иомиури», что альянс в настоящий момент не видит необходимости в пересмотре своей ядерной доктрины.
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