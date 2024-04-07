Богдан Богданович: «Джамал Мюррэй и Никола Йокич – лучший дуэт в НБА»

«Джамал Мюррэй – потрясающий игрок. Он и Йокич – лучший дуэт в лиге, против них сложно защищаться. Когда Йокичу нужно найти игрока, который сможет набрать очки, у него есть Мюррэй, вот в принципе и все», – сказал защитник «Атланты».