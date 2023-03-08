Набрал кредитов и сбежал: скрывающегося от следствия мошенника из другой страны поймали в Петербурге

Уроженец Узбекистана вместе с сообщниками летом 2020 года обманул трех человек на 720 тыс. рублей. Стражи порядка задержали у дома на Складском проезде иностранца, который находился в межгосударственном розыске более полугода.
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