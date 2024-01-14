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Журнал о бизнесе и инвестициях

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СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries под Петербургом

СК завел уголовное дело в связи с пожаром на складе Wildberries в поселке Шушары под Петербургом. Следователи считают, что пожар произошел «в результате злоупотребления полномочиями» ответственными за противопожарную безопасность.

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