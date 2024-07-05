Сособый противопожарный режим отменили в Алтайском крае

При этом высокие риски в некоторых муниципалитетах сохраняются 4 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об отмене особого противопожарного режима, который был введён с 26 июня.
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