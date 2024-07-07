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В МФТИ заставили головастиков вилять хвостом при помощи света

В МФТИ заставили головастиков вилять хвостом при помощи света

Международная группа ученых, в состав которой вошли специалисты из МФТИ, смогла дистанционно контролировать мышечные сокращения у головастиков при помощи оптогенетики, – они заставили их двигать хвостом при помощи света, – об этом "Газете.

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