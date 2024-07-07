В МФТИ заставили головастиков вилять хвостом при помощи света

Международная группа ученых, в состав которой вошли специалисты из МФТИ, смогла дистанционно контролировать мышечные сокращения у головастиков при помощи оптогенетики, – они заставили их двигать хвостом при помощи света, – об этом "Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии