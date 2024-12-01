РИА «Новости»: счета уехавшего из России комика Долгополова заблокировали

Счета комика Александра Долгополова, который уехал из России после того, как высмеял теракт в Санкт-Петербурге, унесший жизнь военного корреспондента Владлена Татарского, заблокировали по решению Федеральной налоговой службы.
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