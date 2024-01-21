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Авария произошла между автобусами на границе Турции

Авария произошла между автобусами на границе Турции

В результате столкновения двух автобусов на северо-западе Турции пострадали 11 человек, в том числе 10 сотрудников турецкой полиции, несущих службу на погранпункте “Капыкуле” на границе с Болгарией, о чем сообщило агентство Anadolu.

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