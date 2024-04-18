Гладков: Система ПВО сбила 21 воздушную цель над Белгородом

Руководитель Белгородской области Вячелав Гладков поделился сведениями о том, что находившимся на дежурстве войскам Вооружённых сил Российской Федерации удалось отразить налёт боевых беспилотных летательных аппаратов киевского режима на территорию региона.
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