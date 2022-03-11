В Брянской области у наркокурьера полицией изъято 2,4 кг мефедрона

В ходе оперативных мероприятий сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Навлинский» во взаимодействии с коллегами из уголовного розыска задержали на территории Брасовского района Брянской области 45-летнего жителя Краснодарского края.
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