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"Урожайное освобождено!" - Военный обозреватель заявил о важном тактическом успехе русской армии

"Урожайное освобождено!" - Военный обозреватель заявил о важном тактическом успехе русской армии

Остатки сил ВСУ сбежали из Урожайного. Над посёлком развевается флаг русских морпехов. "Важный тактический успех ВС РФ", - сообщает военный обозреватель Борис Рожин.

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