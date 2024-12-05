Интервью Сергея Лаврова. Полная текстовая версия общения Карлсона с главой МИД РФ

Лавров подчеркнул, что у России есть "красные линии" в отношениях с Западом, просто они постоянно сдвигаются МИД РФ опубликовал полную текстовую версию интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону.