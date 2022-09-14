После закрытия магазина IKEA в Уфе 318 человек уволят

Количество работников, которым в скором времени грозит увольнение из магазина шведского ритейлера IKEA в Уфе, посчитали в Минтруда Башкирии по запросу издания — 318 человек могут остаться без работы, однако все они находятся в поле зрения ведомства.
Количество работников, которым в скором времени грозит увольнение из магазина шведского ритейлера IKEA в Уфе, посчитали в Минтруда Башкирии по запросу издания — 318 человек могут остаться без работы, однако все они находятся в поле зрения ведомства.
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