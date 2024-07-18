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МВД России опровергает недостоверную информацию по вопросу приема на службу в органы внутренних дел

МВД России опровергает недостоверную информацию по вопросу приема на службу в органы внутренних дел. Распространенные в ряде телеграм-каналов сведения о приеме иностранных граждан на службу в органы внутренних дел Российской Федерации не соответствуют действительности.

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