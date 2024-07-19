Пермский робот Арди научился сочинять песни

Недавно робот представлял Пермский край на выставке «Россия» на ВДНХ.Робот Арди, созданный пермской компанией «Промобот», известный своими песнями, которые он исполнял вице-премьеру Чернышенко, получил новое умение – сочинять музыку.
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