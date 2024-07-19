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Пермский робот Арди научился сочинять песни

Пермский робот Арди научился сочинять песни

Недавно робот представлял Пермский край на выставке «Россия» на ВДНХ.Робот Арди, созданный пермской компанией «Промобот», известный своими песнями, которые он исполнял вице-премьеру Чернышенко, получил новое умение – сочинять музыку.

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