Смоленский омбудсмен Алексей Ефременков рассказал о снижении давления на бизнес

В рамках заочного заседания рабочей группы «Административное давление на бизнес» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Алексей Ефременков представил доклад с результатами Индекса административного давления на бизнес.
В рамках заочного заседания рабочей группы «Административное давление на бизнес» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Алексей Ефременков представил доклад с результатами Индекса административного давления на бизнес.
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