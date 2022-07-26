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Смоленский омбудсмен Алексей Ефременков рассказал о снижении давления на бизнес

Смоленский омбудсмен Алексей Ефременков рассказал о снижении давления на бизнес

В рамках заочного заседания рабочей группы «Административное давление на бизнес» уполномоченный по защите прав предпринимателей в Смоленской области Алексей Ефременков представил доклад с результатами Индекса административного давления на бизнес.

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