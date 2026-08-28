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Лекнессунд одержал первую победу на этапе Гранд-тура

Источник изображения, Getty Images Автор Аластер Телфер Журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Норвежец Андреас Лекнессунд получил эмоциональная победа на первом этапе Гранд-тура, когда он привел норвежца домой со счетом один-два на седьмом этапе Вуэльты Испании.

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