В Приморье несколько населенных пунктов остались без транспортного сообщения

В Приморье после проливных дождей остаются без транспортного сообщения шесть населенных пунктов в Анучинском, Партизанском и Чугуевском муниципальных образованиях, сообщает в Telegram-канале краевой главк МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии