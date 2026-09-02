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Регионы России

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Объявлен лонг-лист претендентов на «Слово года — 2026»

Объявлен лонг-лист претендентов на «Слово года — 2026»

Организаторы проекта «Слово года» 2 сентября на Московской международной книжной ярмарке представили лонг-лист из 40 претендентов на звание главного слова 2026 года.

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