Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Трамп признался: «Северные потоки» взорвало ЦРУ по приказу Байдена

Трамп признался: «Северные потоки» взорвало ЦРУ по приказу Байдена

По словам действующего президента США, его предшественник Байден не смог предотвратить запуск «потоков», как смог бы Трамп – вот и мотив для подрыва.

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
но и что это изменило. они что его восстановят. или покаются или заплатят. а наши это как и всегда проглотят. или разве наше руководство этого не знала. лучше бы этого не выносили на обсуждение все равно никакого ответа не будет. так же Трамп ставит условие по Украине просто наглость выше уже нельзя. и опять наши это проглотят и станут по стойки смирно. какой с им можно вести диалог если он сто раз меняет свою позицию. это просто трепло Американское. разве это президент это просто спекулянт торгаш. хуже чем Зеленский. или одно и тоже два шута.
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9 час.
АА
Алекс Архипов
А то мы не знали.
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8 час.
Tania Еременко
Дорогой Доня, не надо тратить деньги на доказательства  и расследования тем паче, признание  в  этом есть -  лучше давайте  восстанавливайте трубы, как положено. И... никаких проблем.
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5 час.
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