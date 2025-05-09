Трамп признался: «Северные потоки» взорвало ЦРУ по приказу Байдена

САША ЛЕПАЕВ

но и что это изменило. они что его восстановят. или покаются или заплатят. а наши это как и всегда проглотят. или разве наше руководство этого не знала. лучше бы этого не выносили на обсуждение все равно никакого ответа не будет. так же Трамп ставит условие по Украине просто наглость выше уже нельзя. и опять наши это проглотят и станут по стойки смирно. какой с им можно вести диалог если он сто раз меняет свою позицию. это просто трепло Американское. разве это президент это просто спекулянт торгаш. хуже чем Зеленский. или одно и тоже два шута.