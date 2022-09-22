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Банк Англии снова повысил учетную ставку

Банк Англии вновь повысил учетную ставку. На заседании комитета по монетарной политике, завершившемся 21 сентября, ставка была увеличена на 0,5 процентного пункта, до 2,25% годовых, сообщается на сайте британского регулятора в четверг, 22 сентября.

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