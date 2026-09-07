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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Панжинский: «Болельщики уверены, что наши лыжники обыгрывали всех, включая норвежцев. Это иллюзия – не было никакого доминирования россиян»

Призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский высказался о соперничестве российских лыжников с норвежцами.

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