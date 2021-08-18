Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Яковлев
    Вовочка , после того как у тебя закончится срок президенства . купи новые плавки и как иностранный гость помочи свои ...Зеленский собралс...
  • галина
    Они с ГКЧЛ просто поспешили. Надо было подождать полгодика и дать поправить Ельцину. Тогда бы весь народ был бы на их...Аксёнов: 19 авгус...
  • Наталья Павлова
    Так наелись, видать, крымчане "украинской любви". И уж восьмой год пошёл, как Крым деоккупирован. А за люлями в Крым ...Зеленский собралс...

Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Республике Крым за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 13 пожаров, из них 2 в жилом секторе, 2 в нежилом секторе, а также 10 возгораний сухой растительности и мусора.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх