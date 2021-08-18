Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Республике Крым за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 13 пожаров, из них 2 в жилом секторе, 2 в нежилом секторе, а также 10 возгораний сухой растительности и мусора.