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В Грузии выявили причастность Саакашвили к делу о покушении на депутата

В Грузии выявили причастность Саакашвили к делу о покушении на депутата

TASS/AP/Efrem Lukatsky Генеральная прокуратура Грузии выявила причастность экс-президента страны Михаила Саакашвили к делу о покушении на депутата оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе в 2016 году, заявили 11 октября на брифинге прокуратуры.

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