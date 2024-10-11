В Грузии выявили причастность Саакашвили к делу о покушении на депутата

TASS/AP/Efrem Lukatsky Генеральная прокуратура Грузии выявила причастность экс-президента страны Михаила Саакашвили к делу о покушении на депутата оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе в 2016 году, заявили 11 октября на брифинге прокуратуры.