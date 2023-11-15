СК Волгограда начал проверку после падения 3-месячного ребенка в поликлинике

В одной из поликлиник Волгограда трехмесячный ребенок упал с массажного стола. По факту случившегося Следственный комитет начал проверку, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.
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