Медведь растерзал мужчину в красноярском поселке

В Красноярском крае 40-летний мужчина погиб при нападении медведя в поселке Южно-Енисейском Мотыгинского муниципального округа.
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