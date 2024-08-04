При Белоусове каждый день кого-то вяжут, связанного с Минобороны

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Владимир Никитин

Да не вязать давно пора, А СТРЕЛЯТЬ!!! В Китае сразу к стенке, а у нас всё вяжут!!! В Китае один сворует, а десять ещё подумают, стоит ли! Слабовата наша власть на принятие таких решений. Стрелять, СТРЕЛЯТЬ и ещё раз стрелять, с полной конфискацией всего "нажитого". Китайцы сбежавших достают даже в Америке и возвращают домой. Если деньги возвращаешь - ставят к стенке только тебя, а если нет - всю семью и ближайших родственников!!! Согласитесь, политика кнута более действенна ...