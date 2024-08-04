Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 416 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Назанский
    Странная статья. Зачем обсирать украинцев, выступающих за единую Русь? Ощущение такое, словно текст родился в недрах ...подоляки, монтяны...
  • Кошмар
    так торопятся все блохеры и прочие эксперды срубить бабла в медиапространстве, что у всех сплошные ляпы. Лишь бы перв...«Бандеровское про...
  • Маша Иванова
    Авторитет зарабатывается всей жизнью-а не двумя годами,это экстремальная ситуация,да и те кто на сегодня-пытается вещ...«Бандеровское про...

При Белоусове каждый день кого-то вяжут, связанного с Минобороны

При Белоусове каждый день кого-то вяжут, связанного с Минобороны

Avia.pro Россия, земля возможностей и непрекращающихся скандалов! В этот раз наши герои — руководитель АО «Военторг» и его верные соратники, бенефициары подконтрольных организаций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГД
Галина Дубровская
За него ещё возьмутся или дадут восможность уйти самому
Ответить
11 час.
ВН
Владимир Никитин
Да не вязать давно пора, А СТРЕЛЯТЬ!!! В Китае сразу к стенке, а у нас всё вяжут!!! В Китае один сворует, а десять ещё подумают, стоит ли! Слабовата наша власть на принятие таких решений. Стрелять, СТРЕЛЯТЬ и ещё раз стрелять, с полной конфискацией всего &quot;нажитого&quot;. Китайцы сбежавших достают даже в Америке и возвращают домой. Если деньги возвращаешь - ставят к стенке только тебя, а если нет - всю семью и ближайших родственников!!! Согласитесь, политика кнута более действенна ...
Ответить
4 час.
Юрий Кувалдин
Это же ужас какой-то! Военный генералитет, который обязан защищать нашу страну-сплошные ворюги! Вот поэтому СВО длится уже 3-й год.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх