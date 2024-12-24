Удивитесь, но россиянам стало проще раскошелиться на Lada Vesta и Hyundai Solaris

Сервис Авто.ру и платформа hh.ru обновили полугодовой индекс доступности автомобилей (Индекс ДА), который показывает, сколько медианных зарплат нужно для покупки подержанных машин-маркеров — Lada Vesta и Hyundai Solaris.
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