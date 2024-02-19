Терещенко: даже в НХЛ единицы таких игроков, как Панарин

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко поделился мнением о российском нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине, который повторил свой рекорд по голам в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).