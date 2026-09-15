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США признали наличие оружия на орбите: от кого собираются защищаться американцы?

США признали наличие оружия на орбите: от кого собираются защищаться американцы?

РЕН ТВ В Пентагоне признались, что Соединенные Штаты вывели на орбиту Земли оружие. Американские военные категорически отказались уточнять детали.

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