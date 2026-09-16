Тренер "Факела" Василенко заявил, что не станет ругать Бардачева за удаление

Главный тренер воронежского «Факела»Олег Василенко после матча против московского «Спартака» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не будет дополнительно критиковать полузащитника Матвея Бардачева из-за удаления, случившегося во втором тайме.
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