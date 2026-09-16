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Газета.ру

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Тренер "Факела" Василенко заявил, что не станет ругать Бардачева за удаление

Тренер "Факела" Василенко заявил, что не станет ругать Бардачева за удаление

Главный тренер воронежского «Факела»Олег Василенко после матча против московского «Спартака» в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не будет дополнительно критиковать полузащитника Матвея Бардачева из-за удаления, случившегося во втором тайме.

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