Не обижайте русских, даже если они нерусские ﻿

artut.pirogov Раньше я думала, что отвращение к хохлам - это постепенно формирующееся чувство, свойственное в первую очередь русским в России, которые всю свою сознательную жизнь наблюдают крикливую, грязноватую, предательскую и вороватую окраину, осыпанную благодеяниями советских вождей.
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