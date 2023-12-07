Не обижайте русских, даже если они нерусские ﻿

artut.pirogov Раньше я думала, что отвращение к хохлам - это постепенно формирующееся чувство, свойственное в первую очередь русским в России, которые всю свою сознательную жизнь наблюдают крикливую, грязноватую, предательскую и вороватую окраину, осыпанную благодеяниями советских вождей.