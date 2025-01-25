"Жизнь прекрасна!"

Вадим Кузнецов

Подумаешь, с женой не очень ладно. Подумаешь, неважно с головой. Подумаешь, ограбили в парадном. Скажи еще спасибо, что живой. Ну что ж такого, мучает саркома? Ну что ж такого, начался запой. Ну что ж такого, выгнали из дома? Скажи еще спасибо, что живой. Плевать, партнер по покеру дал дуба. Плевать, что снится ночью домовой. Плевать, соседи выбили два зуба. Скажи еще спасибо, что живой. Да ладно, ну уснул вчера в опилках. Да ладно, в челюсть врезали ногой. Да ладно, потащили на носилках. Скажи еще спасибо, что живой. Да, правда, тот, кто хочет, тот и может. Да, правда, сам виновен. Бог со мной. Да, правда, но одно меня тревожит: Кому сказать спасибо, что живой? В.Высоцкий