Мать изнасилованного мальчика из Тувы продолжает получать угрозы

Мать 10-летнего ребенка, подвергшегося насилию в одном из сел Тувы зимой 2023 года, получает угрозы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому уголовному делу, сообщается на сайте ведомства.
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