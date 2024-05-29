Мать изнасилованного мальчика из Тувы продолжает получать угрозы

Мать 10-летнего ребенка, подвергшегося насилию в одном из сел Тувы зимой 2023 года, получает угрозы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по этому уголовному делу, сообщается на сайте ведомства.