Эксперт Оленченко сказал, чем обернется запрет русского языка в Латвии

Запрет русского языка в Латвии обострит отношения между жителями республики. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказал эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко, комментируя призыв министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса искоренить русский из местных СМИ.