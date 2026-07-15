Запрет русского языка в Латвии обострит отношения между жителями республики. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказал эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко, комментируя призыв министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса искоренить русский из местных СМИ.
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