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Аргументы и Факты

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Эксперт Оленченко сказал, чем обернется запрет русского языка в Латвии

Эксперт Оленченко сказал, чем обернется запрет русского языка в Латвии

Запрет русского языка в Латвии обострит отношения между жителями республики. Такое мнение в беседе с сайтом телеканала «Звезда» высказал эксперт по евроатлантическим отношениям Владимир Оленченко, комментируя призыв министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса искоренить русский из местных СМИ.

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