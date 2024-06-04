Саммит обречённого Запада

Галина Смирнова

Когда на рояле играл я без рук, Был молод, красив, креативен. Соседней страной был обласкан не вдруг, И даже не слишком противен! Потом заварилась большая игра - Попёр я на выборы, братцы! Решил, что теперь-то уж точно пора ПереквалифицировАться! Теперь уж не клоун - народа слуга, Потерь не считая, воюю.... И сам не пойму я - полез на фига Я в должность собачью такую! Ни пива, ни песен, ни пуль - ни хрена! Воротят от Киева очи! Налейте, налейте скорее вина!!! Рассказывать нет больше мочи! :-)