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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Саммит обречённого Запада

Саммит обречённого Запада

Конец аферы. У господ дурное настроение, поскольку непонятный июньский сходняк в Швейцарии, где планировалось выкатить России коллективный ультиматум от лица всего мирового сообщества – полностью сорван.

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Комментарии
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Александр Гранков
Совсем плохи дела у КоЗы с организацией, у нас братки давно бы своих шестерок на место поставили.
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15 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Шмаркля наркотная снова обделалась и его все послали на.. даже хозяева.
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15 час.
Галина Смирнова
Когда на рояле играл я без рук, Был молод, красив, креативен. Соседней страной был обласкан не вдруг, И даже не слишком противен! Потом заварилась большая игра - Попёр я на выборы, братцы! Решил, что теперь-то уж точно пора ПереквалифицировАться! Теперь уж не клоун - народа слуга, Потерь не считая, воюю.... И сам не пойму я - полез на фига Я в должность собачью такую! Ни пива, ни песен, ни пуль - ни хрена! Воротят от Киева очи! Налейте, налейте скорее вина!!! Рассказывать нет больше мочи! :-)
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8 час.

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