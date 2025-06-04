Получит ли Киев возмездие? Эксперты разошлись лишь в уточнении способа

Американское издание The New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщило, что получило инсайдерскую информацию от американской агентуры о подготовке Кремлем жесткого ответа Украине за удары по аэродромам.
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