Неймар о своей травме: надеюсь, что ничего страшного

Бразильский футболист саудовского "Аль-Хиляля" Неймар высказался в своих соцсетях о своей травме, которую он получил в матче Лиги чемпионов АФК против иранского "Эстегляля", отметив, что почувствовал очень сильную судорогу.
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