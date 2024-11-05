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Неймар о своей травме: надеюсь, что ничего страшного

Неймар о своей травме: надеюсь, что ничего страшного

Бразильский футболист саудовского "Аль-Хиляля" Неймар высказался в своих соцсетях о своей травме, которую он получил в матче Лиги чемпионов АФК против иранского "Эстегляля", отметив, что почувствовал очень сильную судорогу.

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