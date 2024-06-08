"Эйзенхауэр" самый загруженный авианосец MediaНа прошлой неделе авианосец «Айк» снова продлили на боевой службе (БС), предположительно на полтора месяца.
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"Эйзенхауэр" самый загруженный авианосец MediaНа прошлой неделе авианосец «Айк» снова продлили на боевой службе (БС), предположительно на полтора месяца.
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