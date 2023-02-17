Россия призовет СБ ООН создать комиссию по «Северным потокам»

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на трубопроводах «Северного потока», сообщил РИА Новости источник в ООН.
Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на трубопроводах «Северного потока», сообщил РИА Новости источник в ООН.
Свежие комментарии