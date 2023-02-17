Русская весна

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Россия призовет СБ ООН создать комиссию по «Северным потокам»

Россия призовет СБ ООН создать комиссию по «Северным потокам»

Россия подготовила проект резолюции СБ ООН, призывающий генсека организации Антониу Гутерреша срочно создать международную независимую комиссию для расследования диверсии на трубопроводах «Северного потока», сообщил РИА Новости источник в ООН.

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