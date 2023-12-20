Даже у роскошных автомобилей есть проблемы с защитой пассажиров. Опубликованы краш-тесты Mercedes GLE-Class, Lincoln Aviator, Volvo XC60 и других моделей

Результаты свежих краш-тестов Страховой института дорожной безопасности (IIHS) показали, что только три роскошных внедорожника среднего размера обеспечили хорошую защиту пассажирам на задних сиденьях: Lincoln Aviator, Mercedes GLE-Class и Volvo XC60.
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