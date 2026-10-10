В Самарской области МАЗ протаранил Volkswagen, 22-летняя девушка в больнице

Утром во вторник на 15-м километре трассы «Самара – Волгоград» в Волжском районе столкнулись Volkswagen Polo и грузовой МАЗ 650128.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Расмуссен призвал...
- ВВ В Новосибирске по...
- А Сбывается худшее?...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым