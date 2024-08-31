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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Число пострадавших при обстреле Белгорода выросло до 46 человек

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ выросло до 46 человек, сообщил губернатор. По его словам, 37 пострадавших, включая семерых детей, госпитализированы, один ребенок находится в тяжелом состоянии, двоих взрослых готовят к транспортировке в Москву.

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