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Калужские новости

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В Калуге временно отключат электричество на нескольких улицах

В Калуге временно отключат электричество на нескольких улицах

Отключение электроэнергии затронет дома на улицах Зеленый Крупец, Свердлова, Знаменская и Знаменский переулок, а также на Хрустальной улицеЕдиная дежурно-диспетчерская служба предупредила об отключении света с 9:00 до 17:00 в домах №№7-25 и 14-32 по улице Зеленый Крупец, №№3а, 9 и 11 по улице Свердлова, №№14, 24 и 26 по Знаменской улице и №№1-11 по Знаменскому переулку в Калуге.

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