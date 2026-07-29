Адвокат Синицын оценил шансы выдачи Дурова России за рубежом

Экстрадиция возможна при наличии договора и двойной криминализации.Член комиссии по цифровизации Ассоциации юристов России, адвокат Алексей Синицын изложил обстоятельства, при которых сооснователь Телеграм Павел Дуров потенциально может быть передан правоохранительным органам России.