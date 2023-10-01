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Наследство Пригожина: «Вагнер» делят между Минобороны, Росгвардией и Лукашенко

Наследство Пригожина: «Вагнер» делят между Минобороны, Росгвардией и Лукашенко

Путин обсудил будущее добровольцев с Евкуровым и экс-командиром ЧВК Сергей Аксенов Фото: AP/TAСС Ответ на вопрос о том, когда бойцы группы «Вагнер» вернутся в зону СВО, знают в Минобороны РФ, заявил 29 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Комментарии
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vasilij kostin
я думаю что нет.ничего не измениться.
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