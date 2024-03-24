Около 400 детей и родителей из Белгородской области прибыли в Подмосковье

Около 400 детей и родителей из Белгородской области приехали в Подмосковье. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева их разместили в детских оздоровительных лагерях городского округа Пушкинский и Волоколамского городского округа, а также в Клину и Коломне.
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