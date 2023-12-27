Немецкие "Леопарды" горят со всех сторон: Работают русские "Хризантемы" и "Корнеты"

Русские противотанковые ракетные комплексы одерживают победу над немецкими танками Leopard.Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал об успешной работе русских противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Хризантема" и "Корнет" в зоне спецоперации.
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