Мировое обозрение

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Сто лет одиночества. Часть четвертая

Еще на затихло эхо взрывов от недавних боевых действий в Европе, как СССР оказался в состоянии новой войны с пресловутым «коллективным Западом», причем она была подчас совсем не такой «холодной» как кому-то может показаться на первый взгляд.

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